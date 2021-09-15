Yoruldukça mutlu oluyor

Oyuncu Pelin Karahan Zorlu'da objektiflere yansıdı. Yoğun bir süreç içerisinde olduğunu söyleyen Karahan, "Yeni sezon için start verdik. Bir taraftan set koşuşturması, diğer taraftan çocukların okulu derken yoğun bir döneme başladık. Ama daha öncede dediğim gibi bu süreç, bu yoğunluk beni mutlu ediyor" dedi.