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15 Eylül 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 18:30:00

Yoruldukça mutlu oluyor

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TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin, yeni sezon çekimleri nedeniyle bir süredir Kıbrıs'ta olan Pelin Karahan, İstanbul'a döndü.

Oyuncu Pelin Karahan Zorlu'da objektiflere yansıdı. Yoğun bir süreç içerisinde olduğunu söyleyen Karahan, "Yeni sezon için start verdik. Bir taraftan set koşuşturması, diğer taraftan çocukların okulu derken yoğun bir döneme başladık. Ama daha öncede dediğim gibi bu süreç, bu yoğunluk beni mutlu ediyor" dedi.

Etiketler : pelin karahan oyuncu kıbrıs zafere doğru dizi magazin
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