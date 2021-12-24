‘Yol'a AKM'de prömiyer

Yunus Emre'nin doğduğu ve içinde büyüdüğü topraklardan ayrılıp, peşinde olduğu manevi gerçekliği bulmak amacıyla çıktığı yolculuğu anlatan 'Yol' oyununun prömiyeri, AKM'de gerçekleştirildi. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda 'Yunus' karakterini Alp Ünsal canlandırıyor. 'Yol'da semazen Muhammed Yıldız, Abdurrahman Merallı ve Çisel Kuşkan, neyzen Safa Kağnıcı, ritimzen Hüseyin Cem Durak yer alıyor.