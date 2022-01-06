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06 Ocak 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 12:30:00

Yoğun ilgiden memnun

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Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in sahneye taşıdığı 'Timsah Ateşi' oyunu tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in sahneye taşıdığı 'Timsah Ateşi' oyunu tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü. Zorlu PSM'de sahnelenen oyun, iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikayesini anlatılıyor. Oyunda Alannah karakterini canlandıran Funda Eryiğit, "Böyle bir dönemde seyircinin gösterdiği yoğun ilgisi, bizleri çok mutlu etti" dedi.

Etiketler : Yoğun ilgiden memnun Funda Eryiğit Hazar Ergüçlü Kubilay Tunçer
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