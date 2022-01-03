Yeni yıla Fransa'da verdiği konserle 'merhaba' diyen Sevcan Orhan, 2022'nin ilk gününde sinemanın unutulmaz ismi Yılmaz Güney ve sanatçı Ahmet Kaya'nın kabirlerini ziyaret etti. Orhan, her iki sanatçının da mezarına çiçek bırakıp dua etti. O anlar sosyal medyadan paylaşan Orhan, 'Selam olsun 'Çirkin Kral'a ve yine geldim iki gözüm" notunu düştü.