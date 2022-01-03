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Yine geldim iki gözüm
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 13:30:00

Yine geldim iki gözüm

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Yeni yıla Fransa'da verdiği konserle 'merhaba' diyen Sevcan Orhan, 2022'nin ilk gününde sinemanın unutulmaz ismi Yılmaz Güney ve sanatçı Ahmet Kaya'nın kabirlerini ziyaret etti.

Yeni yıla Fransa'da verdiği konserle 'merhaba' diyen Sevcan Orhan, 2022'nin ilk gününde sinemanın unutulmaz ismi Yılmaz Güney ve sanatçı Ahmet Kaya'nın kabirlerini ziyaret etti. Orhan, her iki sanatçının da mezarına çiçek bırakıp dua etti. O anlar sosyal medyadan paylaşan Orhan, 'Selam olsun 'Çirkin Kral'a ve yine geldim iki gözüm" notunu düştü.

Etiketler : Yine geldim iki gözüm Sevcan Orhan Yılmaz Güney Ahmet Kaya
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