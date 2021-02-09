Yine ayrılık yine aynı hikaye

Yasak Elma'da oynayan Eda Ece bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Buğra Tuncer ile bir kez daha yollarını ayırdı. Her ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyadan silen ünlü çift, bir kez daha Instagram'dan aynı hamlede bulundu. Birbirlerini arkadaş listelerinden çıkaran ikilinin, yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri de merak konusu oldu.

