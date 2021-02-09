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09 Şubat 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 17:00:00

Yine ayrılık yine aynı hikaye

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Yasak Elma'da oynayan Eda Ece bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Buğra Tuncer ile bir kez daha yollarını ayırdı.

Yasak Elma'da oynayan Eda Ece bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Buğra Tuncer ile bir kez daha yollarını ayırdı. Her ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyadan silen ünlü çift, bir kez daha Instagram'dan aynı hamlede bulundu. Birbirlerini arkadaş listelerinden çıkaran ikilinin, yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri de merak konusu oldu.

Etiketler : yasak elma eda ece buğra tuncer
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