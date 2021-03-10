Yine aynı benzinlik!

Geçen hafta benzinlikte buluşan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti yine aynı mekanda bir araya geldi. Çocuğu Emir'i anaokulundan alan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın olduğu araca teslim etti. Emir'i çekmemeleri için gazetecilere ricada bulunan Neslişan Alkoçlar, gazetecilere oğlunun Kadınlar Günü için çizdiği resmi gösterdi.

Recep ASLAN

