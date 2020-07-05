Yılmaz Erdoğan: Bana bu duyguyu yaşattığınız için çok mutluyum

Eğlenceli anların yaşandığı törende Yılmaz Erdoğan'ın sözleri duygulandırdı.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın açıklamaları; İlk 1989 yılında rahmetli Levent Kırca ile birlikte gitmiştik ve ben Türkiye'nin bütün yıldızlarını ilk kez orada bir arada görmüştüm. 'Olacak O Kadar' ödül almıştı. Benim serüvenim 'Bir Demet Tiyatro' ile başladı. Altın Kelebek bizim sektörümüzde çok tarihi bir imzadır. Sizin ikinci sezonda bu ödülü almanız çok çok önemli bir şey. İnsanın kendisinin ödül alması çok kıymetli ama çıraklarının alması bence çok daha güzel bir şey. Çok mutluyum sağ olun bana bu duyguları yaşattığınız için...