Yıllar sonra Harika paylaşım

Yeşilçam oyuncularından Harika Avcı, son zamanlarda zor günler geçiriyordu. Uzun süredir sessiz sedasız bir hayat süren Avcı, aylar sonra ortaya çıktı. Oyuncu, sosyal medya bir fotoğrafını paylaştı. Avcı gönderisinin altına, "Dışarıya kapanmak esasen içeriye açılmaktır" notunu düştü. Avcı'nın yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olduğu ve bir pansiyonda yaşadığı iddia edilmişti.