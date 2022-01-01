Yılın son düğünü! Evlendiler

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01 Ocak 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 15:30:00

Yılın son düğünü! Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendiler

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Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan Ceylan Yılmaz ile evlendi.

47 yaşındaki oyuncu Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan Ceylan Yılmaz ile evlendi. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturan çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları eşlik etti. Bir hayli heyecanlı olan Yıldız, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi: "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz. Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum." Oyuncu çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları çok sayıda beğeni aldı.

Etiketler : metin yıldız ceylan yılmaz nikah
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