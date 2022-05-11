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11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:51:00

Yılın en iyileri ödüllendirildi

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'Quality of Magazine' dergisi 13. yılını Cahide Palazzo'da gerçekleşen ödül töreniyle kutladı.

'Quality of Magazine' dergisi 13. yılını Cahide Palazzo'da gerçekleşen ödül töreniyle kutladı. Salih Keçeci'nin ev sahipliğini yaptığı geceyi Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu sundu. Yılın en iyilerinin ödüllendirildiği törende TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan Çağlar Ertuğrul 'En İyi Erkek Oyuncu' , 'Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ise 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi. Gecenin finalinde sahneye çıkan sanatçılar, özel olarak hazırlanan pastayı hep birlikte kesti.

Etiketler : Yılın en iyileri ödüllendirildi Quality of Magazine Cahide Palazzo
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