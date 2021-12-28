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Yılın aşkında hüsran
28 Aralık 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 11:00:00

Yılın aşkında hüsran

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2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, cephesinden ayrılık haberi geldi.

2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, cephesinden ayrılık haberi geldi. Daha öncede ayrılık haberleri çıkan ve yazılanları yalanlayan ikilinin bu kez yollarını kesin ayırdıkları iddia edildi. Çiftin yakın çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dedikleri öne sürüldü. İkili sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı.

Etiketler : Yılın aşkında hüsran Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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