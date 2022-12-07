Yıldızlar geçidi

Genel Yayın Yönetmenliğini Salih Keçeci'ni yaptığı 'Quality of Magazine' dergisinin Cahide Palazzo da gerçekleşen yeni yıl daveti yıldızlar geçidine dönüştü. İş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının önde gelen isimleri etkinlikte bir araya geldi. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Sanatçılar, özel olarak hazırlanan pastayı hep birlikte keserek 2023'e dair dilekler dilediler.