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08 Aralık 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 13:30:00

Yıldızlar geçidi

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Genel Yayın Yönetmenliğini Salih Keçeci'ni yaptığı 'Quality of Magazine' dergisinin Cahide Palazzo'da gerçekleşen yeni yıl daveti yıldızlar geçidine dönüştü.

Genel Yayın Yönetmenliğini Salih Keçeci'ni yaptığı 'Quality of Magazine' dergisinin Cahide Palazzo'da gerçekleşen yeni yıl daveti yıldızlar geçidine dönüştü. İş, sanat ve cemiyet hayatının buluştuğu gecede Orhan Gencebay, Demet Akbağ, Safiye Soyman ve Oya Başar gibi isimler bir araya geldi. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Sanatçılar, özel olarak hazırlanan pastayı hep birlikte keserek 2022'ye dair dilekler dilediler.

Etiketler : Yıldızlar geçidi Salih Keçeci Quality of Magazine Cahide Palazzo
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