Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı! İçimizdeki Bizanslılar yakınca lince başlar

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.



"ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Alınan kararın ardından paylaşımda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım. Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu ,mal sahibine döndü , hak yerini buldu , orası Osmanlı'nın veya ,başka hiçbir kurum yada kişinin değil,Fatihin'di.Sevindim Valla. Ayasofya Bizansta iken , Allahın evi olan ibadethane idi . Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allahın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi , Ayasofya ibadethanedir her dinde , bizde Camiidir" ifadelerine yer verdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü.