Yıldız Tilbe üçledi!

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konser serisinde 3. kez sevenleriyle buluştu. Bayhan Prodüksiyon'un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede şarkıcı, kendi parçalarının yanı sıra repertuvarında türkülere de yer verdi. Tilbe, kendine has tarzı, dansları ve performansı ile dinleyicilerine yaklaşık iki buçuk saatlik bir müzik ziyafeti çekti. Konseri izlemeye gelenler arasında, Oğulcan Engin, Hakan-Gizem Hatipoğlu ve İrem Sak da vardı. Gecede Yıldız Tilbe, İrem Sak'ı sahneye davet etti. Oyuncu, Tilbe'nin ricası üstüne 'Beyaz Giyme' türküsünü sahnede söyledi.