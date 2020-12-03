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03 Aralık 2020 Perşembe 16:35:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:13:00

Yıldız Tilbe ile ‘Hasbelkader' şarkısını seslendiren Bilal Sonses: Hedefime ulaştım

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Yıldız Tilbe ile okuduğu ‘Hasbelkader' ile ilgi gören Bilal Sonses, "Çok mutluyuz. Çalışmamızın karşılığını, dijital ortamda çok şükür aldık. Listelerde bir numaraya yükseldik ve hedefimize ulaştık" dedi.

Şarkılarını yazarken ilhamını geçmişte yaşadığı kalp kırıklıklarından aldığını da ekleyen şarkıcı Bilal Sonses, ‘’Şimdi acı çekmiyorum ya da bütün gün evde oturup ağlamıyorum ama illa ki içimde kalıntıları vardır. 150-200 tane birikmiş şarkım var" dedi.

Etiketler : Yıldız Tilbe Hasbelkader Bilal Sonses
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