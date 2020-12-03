Bilal Sonses: Hedefime ulaştım

Şarkılarını yazarken ilhamını geçmişte yaşadığı kalp kırıklıklarından aldığını da ekleyen şarkıcı Bilal Sonses, ‘’Şimdi acı çekmiyorum ya da bütün gün evde oturup ağlamıyorum ama illa ki içimde kalıntıları vardır. 150-200 tane birikmiş şarkım var" dedi.