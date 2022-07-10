‘Yıldız Şefler' Bodrum'da

Be Premium Bodrum yaz boyunca restoranı Notias'da dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerle hizmet verecek. Serinin ilk şefi Paco Roncero menüsünü misafirlerle buluşturmaya başladı. Madrid'deki Paco Roncero Restoran'ın kurucusu ve şefi olan Roncero, sanatsal İspanyol mutfağının en prestijli şefreleri arasında sayılıyor. Roncero'ya deneyimli şefi Veli Bayraktar eşlik ediyor.

