Yıldız ile bizi ayırdılar

Arda Kural, bir dönem 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol aldığı Yıldız Asyalı ile ilgili, "Yıldız'a çok aşıktım. Birbirimizin önünü kesmeyelim diye bizi ayırdılar" şeklinde konuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zor günleri geride bırakan Arda Kural, yeniden eski hayatına dönmeye çalışıyor. Ekranlara kavuşmaya hazırlanan Kural, '2. Sayfa' programına samimi açıklamalarda bulundu. Yeni bir menajerle anlaştığını ve projeleri değerlendirdiğini söyleyen Kural, bir dönem 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisindeki rol arkadaşı Yıldız Asyalı'yla ilgili de itirafta bulundu. Kural, "Yıldız ilk aşkımdı. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız. Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. Yıldız ile yan yana gelmeye korkuyorum" dedi.