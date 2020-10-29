Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk

Berk Oktay'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, ''Eve hoş geldin.. Biliyorum çok uzun sürdü. Yüzyıl gibi... Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz... Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız gerekti. Merhaba en sevgili..." notunu düştü.