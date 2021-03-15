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15 Mart 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 16:30:00

'Yıldırım' baskın

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Şarkıcı Hadise, erkek arkadaşı Kaan Yıldırım'ın oynadığı 'Hekimoğlu' dizisinin setini ziyaret etti.

Şarkıcı Hadise, erkek arkadaşı Kaan Yıldırım'ın oynadığı 'Hekimoğlu' dizisinin setini ziyaret etti. Hastane ortamında geçen dizide laboratuvarı inceleyen Hadise, çekimleri de yakından takip etti. Şarkıcı başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın olduğu dizinin en büyük takipçilerinden olduğunu ifade etti.


Etiketler : hadise kaan yıldırım hekimoğlu
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