'Yıldırım' baskın

Şarkıcı Hadise, erkek arkadaşı Kaan Yıldırım'ın oynadığı 'Hekimoğlu' dizisinin setini ziyaret etti. Hastane ortamında geçen dizide laboratuvarı inceleyen Hadise, çekimleri de yakından takip etti. Şarkıcı başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın olduğu dizinin en büyük takipçilerinden olduğunu ifade etti.





