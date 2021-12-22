Yılbaşında KKTC'de

Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu Buse Varol, yılbaşı alışverişine çıktı. Zorlu'da objektiflere yakalanan oyuncu, mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, yeni yılda eşi Alişan ile birlikte KKTC'de olacağını söyledi. Varol, "Alişan yeni yıl gecesi sahnede olacak. Biz de ailece Kıbrıs'ta olacağız. İnşallah 2022 yılı güzel, sağlıklı bir yıl olur" dedi.