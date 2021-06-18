Yıkılmayan kadınların şarkısını yaptı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlenmesi beklenirken ayrıldıkları ortaya çıkan Hadise kendini işine verdi. 'Hay Hay' adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Hadise, "Yeni şarkım hayatında her anlamda sürekli mücadele içinde olan, zaman zaman düşen, kalkan, yürüyen ve sonra koşan kadınların hikayesini anlatıyor" dedi.