Yıkılmadım ayaktayım pozu

Oyuncu, Mert Yazıcıoğlu'nun, Afra Saraçoğlu'na göndermede bulunduğu iddia edildi. 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak geçen hafta sonlandıran Yazıcıoğlu, sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflarını yayınladı. Oyuncunun gönderisine hayranları 'Senden sonra hayatım renksizleşti mesajı mı bu?', '4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra erkekler', ve 'Yıkılmadım ayaktayım' yorumlarında bulundu.