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03 Ocak 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 12:00:00

Yıkılmadım ayaktayım pozu

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Mert Yazıcıoğlu'nun, Afra Saraçoğlu'na göndermede bulunduğu iddia edildi.

Oyuncu, Mert Yazıcıoğlu'nun, Afra Saraçoğlu'na göndermede bulunduğu iddia edildi. 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak geçen hafta sonlandıran Yazıcıoğlu, sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflarını yayınladı. Oyuncunun gönderisine hayranları 'Senden sonra hayatım renksizleşti mesajı mı bu?', '4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra erkekler', ve 'Yıkılmadım ayaktayım' yorumlarında bulundu.

Etiketler : mert yazıcı afra saraçoğlu yalı çapkını
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