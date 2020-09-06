Sevgilisi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin: Tekrar test yaptıracağım!

Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz hafta sevgilisi Şevval Şahin için kesenin ağzını açtı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral önceki akşam lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti verdi.

Takvim'in haberine göre; Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, maske takmadı. Partinin ardından Şahin'in sevgilisi koronavirüse yakalandı. Onlarla birlikte eğlenen ünlü arkadaşlarını da panik sardı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şevval Şahin 2. Sayfa programına konuştu ve şunları dile getirdi: “Çevremdeki insanların çoğunun test sonucu pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim, kendimi hiç hasta gibi hissetmiyorum.”

(Takvim)