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08 Kasım 2020 Pazar 15:32:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 15:32:00

Yeter artık bu kadar eğlence

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Eğlencesinden taviz vermeyen işadamı Ali Cem Resne, salgına rağmen bir kez daha villasında 200 kişilik parti verdi. Komşular, ‘Haftanın 3 günü parti var. Yeter' diyerek isyan etti.

Geçtiğimiz hafta Rumelihisarı’nda bulunan 4 katlı villasında koronavirüse rağmen parti yapan işadamı Ali Cem Resne, bu hafta da eğlencesinden vazgeçmedi. Resne, 200 kişinin katıldığı bir parti verdi. Tüm uyarılara rağmen 200 kişinin bir evde bulunduğu parti, bu kez komşuları da rahatsız etti. Yüksek sesten polise şikayette bulunan komşular, sokaklara çıkarak feryat etti. Mahalle sakinlerinden bir hanımefendi ''Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Ben, çocuklarım ve bütün mahalle uyku uyuyamıyor. Rahatsız oluyor. Yeter artık'' diyerek isyan etti. Bazı mahalle sakinleri ise camlardan komşularına destek verdi. Partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Sabaha kadar süren partiden çıkanlar yine yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı. 

Recep ASLAN

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