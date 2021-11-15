Yetenek yarışması ertelendi

Meryem Uzerli, eski yüzü Seda Sayan olan mücevher markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Sayan'lı bölümlerin aksine daha dinamik bir tarzda çekilen reklam filmini Metin Arolat yönetti. Önümüzdeki aylarda sürpriz bir projeye hazırlandığını söyleyen Uzerli'nin Acun Ilıcalı'yla yapacağı "Yetenek Sizsiniz" yarışmasının da önümüzdeki ayda ertelendiği öğrenildi.