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15 Kasım 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 15:30:00

Yetenek yarışması ertelendi

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Meryem Uzerli, eski yüzü Seda Sayan olan mücevher markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Meryem Uzerli, eski yüzü Seda Sayan olan mücevher markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Sayan'lı bölümlerin aksine daha dinamik bir tarzda çekilen reklam filmini Metin Arolat yönetti. Önümüzdeki aylarda sürpriz bir projeye hazırlandığını söyleyen Uzerli'nin Acun Ilıcalı'yla yapacağı "Yetenek Sizsiniz" yarışmasının da önümüzdeki ayda ertelendiği öğrenildi.

Etiketler : Yetenek yarışması ertelendi Meryem Uzerli Seda Sayan Metin Arolat Acun Ilıcalı
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