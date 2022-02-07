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07 Şubat 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 12:00:00

Yetenek avına çıkıyor

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Şarkıcı ve söz yazarı Ersay Üner , Mios İstanbul'da konser verdi.

Şarkıcı ve söz yazarı Ersay Üner , Mios İstanbul'da konser verdi. Şarkıcı konser öncesi habercilerin sorularını yanıtladı. Yeni çalışmalarıyla ilgil bilgi veren Üner, "Aralarında benim keşfettiğim kişilerinde olduğu birkaç yeni isimle projelerimiz olacak. Bir yandan da onların hazırlığı var. Yeni projeler için yeni şarkıcı dostlar ve yeni bir enerji arıyoruz. Bunun için Başar'la birlikte çalışıyoruz. Belki bir yarışma da düzenleyebiliriz" dedi.

Etiketler : Yetenek avına çıkıyor Ersay Üner Mios İstanbul
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