Yetenek avına çıkıyor

Şarkıcı ve söz yazarı Ersay Üner , Mios İstanbul'da konser verdi. Şarkıcı konser öncesi habercilerin sorularını yanıtladı. Yeni çalışmalarıyla ilgil bilgi veren Üner, "Aralarında benim keşfettiğim kişilerinde olduğu birkaç yeni isimle projelerimiz olacak. Bir yandan da onların hazırlığı var. Yeni projeler için yeni şarkıcı dostlar ve yeni bir enerji arıyoruz. Bunun için Başar'la birlikte çalışıyoruz. Belki bir yarışma da düzenleyebiliriz" dedi.

