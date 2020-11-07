07 Kasım 2020 Cumartesi 14:11:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 14:24:00
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan ‘Nasıl başladı-nasıl gidiyor' paylaşımı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyada başlatılan ‘Nasıl başladı-nasıl gidiyor' akımına ayak uydurdu.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatur ile ilişkilerinin ilk başladığı günlerde çekilen fotoğraf ile günümüzde çekilen bir karelerini paylaştı. ‘Nasıl Başladı-Nasıl Gidiyor’ notunu düşen usta oyuncu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.