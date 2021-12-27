Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali

'Yeşilçam' dizisinde 'Gazel' karakterini canlandıran Bige Önal, bu yüzyılın insanı olmadığını ve 16. yüzyıllarda yaşamak istediğini söyledi. Öte yandan iyi bir bilim kurgu projesinin içinde yer almaktan da keyif alacağını belirten oyuncu, "Öğrenmeyi çok seviyorum ve benim için işin keyifli kısımlarından biri de bu. Onun dışında da sürekli hayal kurmak, farklı gerçekliklerin içinde kalmak ve dahası sürekli oyun oynamak hem beni hep merakta bırakıyor, hem zinde tutuyor, hem de çok eğlendiriyor" dedi.