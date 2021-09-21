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21 Eylül 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 09:30:00

Yeşilçam'daki dostluk KALMADI

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24 TV'de ekrana gelen 'Arafta Sorular' programına katılan usta oyuncu Serdar Gökhan, ''Yeşilçam'da kurduğum dostluklar bugün yok. Şimdi birkaç dizide oynayıp kendini Hollywood yıldızı zannediyorlar'' dedi.

24 TV'de ekrana gelen 'Arafta Sorular' programına katılan usta oyuncu Serdar Gökhan, ''Yeşilçam'da kurduğum dostluklar bugün yok. Şimdi birkaç dizide oynayıp kendini Hollywood yıldızı zannediyorlar'' dedi.

En son TRT'nin 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde rol alan usta oyuncu Serdar Gökhan 24 TV'deki 'Arafta Sorular' programına konuk oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' projesine katılmasıyla ilgili "Milliyetçi ruhluyum, Türkçüyüm, bayrakçıyım, vatanperverim. O yüzden böyle bir tarihi karakteri canlandırmak beni oldukça etkiledi'' dedi. Rolü için aylarca çalışma yaptığından söz eden Gökhan, ''O kimliğe büründüğüm zaman kendimi Süleyman Şah gibi görüyordum. Osmanlı büyüklerine ve sultanlarına olan sevgimden dolayı bu tür projelerde kendimi çok kaptırıyorum" dedi. Yayında Yeşilçam'daki dostluklara da değinen usta oyuncu, ''Yeşilçam'da yaşadıklarım ve oyuncu arkadaşlarımla kurduğum samimi dostluklar maalesef bugün yok. Birkaç dizide oynayıp kendini Hollywood yıldızı zannedip insanlara tepeden bakan tipler görüyorum. Buna tabii ki üzülüyorum. Biz her zaman mütevazı olduk. Çünkü halkın içinde yaşıyoruz. Kendimizi soyutlayamayız'' dedi.

Etiketler : Arafta Sorular TRT Diriliş Ertuğrul 24 TV Serdar Gökhan
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