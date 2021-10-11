Yeşilçam ustaları bir arada

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te bir etkinlikte bir araya geldi. Sevenleri, Alço ve Göğen ile hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Nuri Alço, iki yeni film için anlaşma yaptığını ve filmlerden birinin Gaziantep'te çekileceğini açıkladı. Alço, "En kısa zamanda Gaziantep'te hep birlikte olacağımızı umuyorum. Yapımcımız, yönetmenimiz de Gaziantep'e geldiğinde filmimizin tanıtımı da yapılacak. Gaziantep'i kısa zamanda güzel bir sürpriz bekliyor, diyebiliriz'' dedi.