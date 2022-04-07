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07 Nisan 2022 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 12:06:00

Yeşil sahalardan istanbul sokaklarına

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Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın yeşil sahalardaki yıldız isimleri izin günlerinde İstanbul sokaklarında keyif turu yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın yeşil sahalardaki yıldız isimleri izin günlerinde İstanbul sokaklarında keyif turu yaptı. Sarı lacivertli futolcular Dimitris Pelkas, Jose Sosa ve Nazım Sangere gecelerde boy gösterdi. Yıldız isimler bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara ve Kasımpaşalı Florent Hadergjonay ise aile saadeti yaşadı. Futbolcular eşleri ve çocuklarıyla vakit geçirdiler. Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien İsmael, kendini alışverişe verdi. İsmael, yardımcısıyla Zorlu'da mağazaları gezdi.

Etiketler : Yeşil sahalardan istanbul sokaklarına Başakşehir Junior Caiçara
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