Yeşil sahalardan istanbul sokaklarına

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın yeşil sahalardaki yıldız isimleri izin günlerinde İstanbul sokaklarında keyif turu yaptı. Sarı lacivertli futolcular Dimitris Pelkas, Jose Sosa ve Nazım Sangere gecelerde boy gösterdi. Yıldız isimler bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara ve Kasımpaşalı Florent Hadergjonay ise aile saadeti yaşadı. Futbolcular eşleri ve çocuklarıyla vakit geçirdiler. Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien İsmael, kendini alışverişe verdi. İsmael, yardımcısıyla Zorlu'da mağazaları gezdi.