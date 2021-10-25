Yenilik çok hızlı geliyor

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25 Ekim 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 11:00:00

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93 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, 'Kahveye Bekleriz' adlı programında tiyatronun değişim hakkında konuştu.

93 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, 'Kahveye Bekleriz' adlı programında tiyatronun değişim hakkında konuştu. Yeniliklere karşı olmadığı halde yenilenmenin de biraz yavaş olması gerektiğini belirten Dormen, "Lütfen telefonlarınızı kapatın; oyuna devam edelim" dedi. Bugünü ve yarını ele alan Dormen, ''Tiyatrocu olmasam bile yine tiyatrocu olurdum'' dedi.

Etiketler : Haldun Dormen Kahveye Bekleriz Tiyatrocu
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