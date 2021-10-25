Yenilik çok hızlı geliyor

93 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, 'Kahveye Bekleriz' adlı programında tiyatronun değişim hakkında konuştu. Yeniliklere karşı olmadığı halde yenilenmenin de biraz yavaş olması gerektiğini belirten Dormen, "Lütfen telefonlarınızı kapatın; oyuna devam edelim" dedi. Bugünü ve yarını ele alan Dormen, ''Tiyatrocu olmasam bile yine tiyatrocu olurdum'' dedi.