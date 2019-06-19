Yeniden setlerde

Yaz aylarında çekimlerine başlanacak ‘Şuursuz Aşk’ filminin kadrosuna dahil olduğu öğrenilen Kara, doktor Sezen rolünü canlandıracak. Geçtiğimiz günlerde okuma provaları için ekiple bir araya gelen Burcu Kara, setleri özlediğini söyledi.