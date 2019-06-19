19 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Yeniden setlerde
2017 yılında oğlu Ali’yi kucağına aldıktan sonra işlerine ara veren güzel oyuncu Burcu Kara’dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.
Yaz aylarında çekimlerine başlanacak ‘Şuursuz Aşk’ filminin kadrosuna dahil olduğu öğrenilen Kara, doktor Sezen rolünü canlandıracak. Geçtiğimiz günlerde okuma provaları için ekiple bir araya gelen Burcu Kara, setleri özlediğini söyledi.
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