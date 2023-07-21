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21 Temmuz 2023 Cuma 11:10:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 11:10:00

Yeniden rekor peşinde!

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Semicenk yeni teklisi 'Tanrım Reva Mı?'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son dönemde yıldızı parlayan Semicenk yeni teklisi 'Tanrım Reva Mı?'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz, müzik ve düzenlemesi Semicenk imza attı. Geçtiğimiz ay 'Pişman Değilim' adlı şarkıyla Youtube, Spotify ve Apple Music'te zirveye yerleşen, Spotify'ın en büyük listesi Türkiye Top 50'de ilk 10'da 5 şarkısıyla yer almayı başaran Semicenk, 'Tanrım Reva Mı?' teklisiyle yeni rekor peşinde! Semicenk'in teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.

Etiketler : semicenk tekli tanrım reva mı
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