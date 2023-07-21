Yeniden rekor peşinde!

Son dönemde yıldızı parlayan Semicenk yeni teklisi 'Tanrım Reva Mı?'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz, müzik ve düzenlemesi Semicenk imza attı. Geçtiğimiz ay 'Pişman Değilim' adlı şarkıyla Youtube, Spotify ve Apple Music'te zirveye yerleşen, Spotify'ın en büyük listesi Türkiye Top 50'de ilk 10'da 5 şarkısıyla yer almayı başaran Semicenk, 'Tanrım Reva Mı?' teklisiyle yeni rekor peşinde! Semicenk'in teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.