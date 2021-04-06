Yeni yuvasını İtalya'da kurdu
Geçtiğimiz aylarda spiker kız arkadaşı Diletta Leotta'ya evlenme teklifinde bulunan Can Yaman ile sevgilisi, yeni evlerine taşındı.
Oyuncu Can Yaman İtalya'da yuvasını kurdu. Geçtiğimiz aylarda spiker kız arkadaşı Diletta Leotta'ya evlenme teklifinde bulunan Can Yaman ile sevgilisi, yeni evlerine taşındı. Yaz ayında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, önceki gün Roma'daki hayatlarına başladı. Evlerine gelen tebrik çiçekleriyle mutluluklarını paylaşan ünlü çift, çok sayıda beğeni aldı.