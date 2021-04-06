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06 Nisan 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 13:00:00

Yeni yuvasını İtalya'da kurdu

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Geçtiğimiz aylarda spiker kız arkadaşı Diletta Leotta'ya evlenme teklifinde bulunan Can Yaman ile sevgilisi, yeni evlerine taşındı.

Oyuncu Can Yaman İtalya'da yuvasını kurdu. Geçtiğimiz aylarda spiker kız arkadaşı Diletta Leotta'ya evlenme teklifinde bulunan Can Yaman ile sevgilisi, yeni evlerine taşındı. Yaz ayında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, önceki gün Roma'daki hayatlarına başladı. Evlerine gelen tebrik çiçekleriyle mutluluklarını paylaşan ünlü çift, çok sayıda beğeni aldı.

Etiketler : can yaman diletta leotta italy
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