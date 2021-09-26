Yeni sezondan aşk çıktı

Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz bir aşk çıktı. ÇGHB 2'nin yıldızları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sevgili oldu. İkili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelere kalp emojisi koyarak aşklarını ilan etti. Çiftin hayranları tebrik mesajları yayınladı. Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.