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26 Temmuz 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 15:00:00

Yeni sezon bakımı

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Eylül ayında ekrana gelecek olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol almaya hazırlanan oyuncu Şeyma Korkmaz eşi Cüneyt Mete ile birlikte sağlık kontrolünden geçti.

Eylül ayında ekrana gelecek olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol almaya hazırlanan oyuncu Şeyma Korkmaz eşi Cüneyt Mete ile birlikte sağlık kontrolünden geçti. Çift, geçen gün soluğu Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde aldı. İkili, check up ve göz muayenesi yaptırdı. Hastaneden ayrılırken objektiflere yansıyan çift, objektiflere mutluluk pozu verdi.

Etiketler : Yeni sezon bakımı Bir Küçük Gün Işığı Eylül ayı
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