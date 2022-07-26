Yeni sezon bakımı

Eylül ayında ekrana gelecek olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol almaya hazırlanan oyuncu Şeyma Korkmaz eşi Cüneyt Mete ile birlikte sağlık kontrolünden geçti. Çift, geçen gün soluğu Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde aldı. İkili, check up ve göz muayenesi yaptırdı. Hastaneden ayrılırken objektiflere yansıyan çift, objektiflere mutluluk pozu verdi.