Yeni sevgililer Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun tatile çıktı

Yeni sevgililer Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun tatile çıktı

Tuba Büyüküstün ile 3 yıllık ilişkisi sona eren Umut Evirgen, kısa süre sonra Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yeni sevgililer, birlikte tatile çıktı.



Oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine sunuyor. Sevgililerden Evirgen, Şenolsun ve dizi yapımcısı Pelin Diştaş’la bir karesini “Çalışmadığı nadir dakikalardan” notuyla paylaştı.