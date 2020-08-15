Yeni sevgililer Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun tatile çıktı
Kaynak: Akşam
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıl ilişki yaşadıktan sonra ayrılan ve kısa bir aranın ardından yine oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen, sevgilisiyle birlikte tatil yapıyor.
Tuba Büyüküstün ile 3 yıllık ilişkisi sona eren Umut Evirgen, kısa süre sonra Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yeni sevgililer, birlikte tatile çıktı.
Oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine sunuyor. Sevgililerden Evirgen, Şenolsun ve dizi yapımcısı Pelin Diştaş’la bir karesini “Çalışmadığı nadir dakikalardan” notuyla paylaştı.