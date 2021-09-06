Yeni sevgili sosyal medyacı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkisini basından uzak yaşamayı tercih eden Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin mesleği ortaya çıktı. Ceren Kaçıkoç, özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalışıyor. Kaygılaroğlu, Kaçıkoç'un "Çalışıyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafının altına "Çalışan kazanır elması kızarır" yorumunu yaparak şaşkına çevirmişti.