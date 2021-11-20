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20 Kasım 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 10:30:00

Yeni rol yeni imaj

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TRT'nin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan Gülper Özdemir, rolü için saçlarını kestirdi.

Ankaralı'nın nişanlısı Doktor Ayşe rolüne hayat veren oyuncu, yıllardır uzun kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti. Diziye Süleyman Demirel'i canlandıran Nejmi Aykar'ın yanı sıra dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Serdar Özer ve Dize Kandu dahil oldu.

Etiketler : kıbrıs zafere doğru gülper özdemir imaj
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