Yeni rol yeni imaj

En son 'Kalbimin Sultanı' dizisinde rol alan Özge Özkaplan, saç stilini yenilerken talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncu, yer alacağı yeni proje için saçını boyattığı esnada alerjik reaksiyon göstererek hastaneye gitmek zorunda kaldı. Özkaplan, hastanede yapılan tetkikler sonucu serum ve ilaç alarak toparlandı.