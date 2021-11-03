Yeni rol yeni imaj

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00
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En son 'Kalbimin Sultanı' dizisinde rol alan Özge Özkaplan, saç stilini yenilerken talihsiz bir olay yaşadı.
En son 'Kalbimin Sultanı' dizisinde rol alan Özge Özkaplan, saç stilini yenilerken talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncu, yer alacağı yeni proje için saçını boyattığı esnada alerjik reaksiyon göstererek hastaneye gitmek zorunda kaldı. Özkaplan, hastanede yapılan tetkikler sonucu serum ve ilaç alarak toparlandı.