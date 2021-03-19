Yeni rekoru Gurbet

'Cennet Çiçek' şarkısıyla listelere hızlı bir giriş yapan Zehra, yeni şarkısı 'Gurbet'i dinleyicisiyle buluşturdu. 'Söyleyin Memleketten Bir Haber Mi Var' dizeleri ile hafızalara kazınan şarkıyı bu kez kendine has yorumlayan Zehra, ''Gurbet' ile 'Cennetten Çiçek' şarkısının rekorunu kıracağım'' diye konuştu.

