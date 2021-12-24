Yeni projesinde patron oldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi yayından kalkan Oktay Kaynarca, atv'ye iddialı bir dizi hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı yapım çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikâyesini anlatacak. Dizinin sürprizlerinden biri Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de projede görev alacak olması... Ünlü aktör, bir de dijital dizi çekmeyi planlıyor.