Yeni projeler yolda
Şarkıcı Yusuf Güney, sevenlerinin karşısına sürpriz bir projeyle çıkacağının müjdesini verdi.
Şarkıcı Yusuf Güney, sevenlerinin karşısına sürpriz bir projeyle çıkacağının müjdesini verdi. Güney, Zorlu'da objektiflere yansıdı. Habercilerle sohbet eden şarkıcı, "Dünyanın en ünlü DJ'lerine Türkiye'nin 7 bölgesini de gezdireceğiz. Onlara yöresel yemeklerimizden tattırıp, sonrasında da o bölgede eşsiz konserler yapacağız. Proje üzerinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda da ümit ediyorum ki hayata geçirmiş olacağız" dedi.