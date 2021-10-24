Yeni projeler yolda

Şarkıcı Yusuf Güney, sevenlerinin karşısına sürpriz bir projeyle çıkacağının müjdesini verdi. Güney, Zorlu'da objektiflere yansıdı. Habercilerle sohbet eden şarkıcı, "Dünyanın en ünlü DJ'lerine Türkiye'nin 7 bölgesini de gezdireceğiz. Onlara yöresel yemeklerimizden tattırıp, sonrasında da o bölgede eşsiz konserler yapacağız. Proje üzerinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda da ümit ediyorum ki hayata geçirmiş olacağız" dedi.