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13 Haziran 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 14:00:00

Yeni proje bekliyor

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Oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile keyifli bir gün geçirdi.

Oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile keyifli bir gün geçirdi. Metropol İstanbul'un eğlence katına gelen oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü soruları da yanıtladı. Fettahoğlu, "Her şey yolunda, bugünü kızıma ayırdım kendisi şu an oyun alanında" dedi. Ayrıca yeni projelerinin olabileceğini de vurgulayan oyuncu, ''Okuma aşamasındayım ve güzel bir proje olursa değerlendireceğim" dedi.

Etiketler : Yeni proje bekliyor Oyuncu Nur Fettahoğlu kızı Elisa Güzin
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