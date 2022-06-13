Yeni proje bekliyor

Oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile keyifli bir gün geçirdi. Metropol İstanbul'un eğlence katına gelen oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü soruları da yanıtladı. Fettahoğlu, "Her şey yolunda, bugünü kızıma ayırdım kendisi şu an oyun alanında" dedi. Ayrıca yeni projelerinin olabileceğini de vurgulayan oyuncu, ''Okuma aşamasındayım ve güzel bir proje olursa değerlendireceğim" dedi.