Yeni nesil şarkıcılar sabun köpüğü

Tarkan'dan Sezen Aksu'ya kadar birçok ünlü sanatçının seslendirdiği şarkıların söz yazarı olan Günay Çoban, Aleyna Tilki'yi üstü kapalı eleştirdi. Çoban, müzik çalışmaları için Londra'ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna için "Dünyaca meşhur isimlerden şarkı aldılar, en çok ben tıklandım, en iyi benim diye büyük laflar ettiler, rapler trapler havada uçuştu hepsi sabun köpüğü gibi 3 günde sönüverdi" notunu düştü.

