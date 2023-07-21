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21 Temmuz 2023 Cuma 12:13:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 12:13:00

Yeni nesil çok yenilikçi

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Ajda Pekkan, uzun aradan sonra Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Ajda Pekkan, uzun aradan sonra Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Pekkan, konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan genç şarkıcı Selin Geçit'i sahneye davet etti. "Yeni neslin müziklerini çok seviyorum ve her zamanda yenilikçiler hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin Geçit de benim çok beğendiğim bir ses" diyerek genç şarkıcıyla düet yaptı. Pekkan'ı dinlemeye gelen arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ablası Sevil Aliyev, Türkü Turan ve Oya Germen gibi isimler vardı.

Etiketler : ajda pekkan bodrum sahne
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