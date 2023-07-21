Yeni nesil çok yenilikçi

Ajda Pekkan, uzun aradan sonra Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Pekkan, konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan genç şarkıcı Selin Geçit'i sahneye davet etti. "Yeni neslin müziklerini çok seviyorum ve her zamanda yenilikçiler hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin Geçit de benim çok beğendiğim bir ses" diyerek genç şarkıcıyla düet yaptı. Pekkan'ı dinlemeye gelen arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ablası Sevil Aliyev, Türkü Turan ve Oya Germen gibi isimler vardı.

