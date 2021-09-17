Yeni nesil Aşk-ı Memnu

Ece Seçkin pilot Çağrı Terlemez ile önceki akşam dünyaevine girdi. Düğüne katılan İrem Derici yayınlandığı döneme damga vuran Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin afiş pozunu taklit etti. Derici, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın hemen altına, "Aşk-ı Memnu- Düğün Edition" ifadelerini kullanırken hayranları altına 'Rönesans Tablosu gibi' yorumlarında bulundu.