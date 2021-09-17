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17 Eylül 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 11:00:00

Yeni nesil Aşk-ı Memnu

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Ece Seçkin pilot Çağrı Terlemez ile önceki akşam dünyaevine girdi.

Ece Seçkin pilot Çağrı Terlemez ile önceki akşam dünyaevine girdi. Düğüne katılan İrem Derici yayınlandığı döneme damga vuran Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin afiş pozunu taklit etti. Derici, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın hemen altına, "Aşk-ı Memnu- Düğün Edition" ifadelerini kullanırken hayranları altına 'Rönesans Tablosu gibi' yorumlarında bulundu.

Etiketler : Ece Seçkin pilot Çağrı Terlemez dünyaevi Beren Saat Selçuk Yöntem
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