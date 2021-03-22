YENİ MESLEĞİ organik tarım

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir yaşadığı Cunda'da yeni bir sektöre el attı. Gözlerden uzak yaşam süren ünlü isim, Burhaniye'de organik tarıma başladı. Arkadaşlarıyla birlikte aldığı arsayı ekip biçen Güven'in yeni hayatından memnun olduğu öğrenildi.