22 Mart 2021 Pazartesi 08:22:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 08:22:00
YENİ MESLEĞİ organik tarım
Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir yaşadığı Cunda'da yeni bir sektöre el attı.
Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir yaşadığı Cunda'da yeni bir sektöre el attı. Gözlerden uzak yaşam süren ünlü isim, Burhaniye'de organik tarıma başladı. Arkadaşlarıyla birlikte aldığı arsayı ekip biçen Güven'in yeni hayatından memnun olduğu öğrenildi.